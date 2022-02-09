Саакашвили рассказал о тайных встречах с Лукашенко в Лондоне
Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили, которого судят в Тбилиси, утверждает, что тайно встречался в Великобритании с белорусским лидером Александром Лукашенко по вопросам признания Южной Осетии и Абхазии.
«Я четыре раза посещал Лондон и тайно встречался с Лукашенко по вопросу непризнания им независимости Абхазии и Цхинвальского региона. Я об этом говорю впервые», - сказал Саакашвили в среду в суде.
По его словам, «это была тайная дипломатия, которая принесла конкретный результат».
Ранее руководитель грузинского Института стратегии и управления Петр Мамрадзе в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» назвал Саакашвили «законченным психопатом» и высказал мнение, что его не выпустят из тюрьмы досрочно.
В начале февраля Лукашенко сказал в эфире YouTube-канала «Соловьев Live», что не исключает признания независимости Абхазии и Южной Осетии, «как только я пойму и президент (России – прим. НСН ) мне скажет, что в этом есть необходимость», напоминает РИА Новости.
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