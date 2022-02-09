Саакашвили рассказал о тайных встречах с Лукашенко в Лондоне

Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили, которого судят в Тбилиси, утверждает, что тайно встречался в Великобритании с белорусским лидером Александром Лукашенко по вопросам признания Южной Осетии и Абхазии.

«Я четыре раза посещал Лондон и тайно встречался с Лукашенко по вопросу непризнания им независимости Абхазии и Цхинвальского региона. Я об этом говорю впервые», - сказал Саакашвили в среду в суде.