Депутат Европарламента Бютикофер пригрозил «Северному потоку-2» стать руинами

Бютикофер отметил, Россия пока еще не обеспечила условия анбандлинга, по условиям которого требуется разделить добывающие и транспортирующие газ организации по магистрали. Также, согласно третьему энергопакету Евросоюза, владелец трубопровода обязан предоставить сторонним продавцам газа доступ к ней, пишет Газета.ru.

Напомним, заявку на сертификацию от оператора проекта сейчас рассматривает Федеральное сетевое агентство Германии. Решение будет принято не позднее 8 января 2022 года. Проект направят в Еврокомиссию, однако у нее не будет права вето.

Как уточнил регулятор ФРГ, он не уполномочен принимать решения относительно начала прокачки газа, а только контролирует соответствие проекта европейскому праву. В случае нарушений может быть наложен штраф.

