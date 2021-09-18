Депутат Европарламента Бютикофер пригрозил «Северному потоку-2» стать руинами
По мнению депутата Европарламента от фракции «зеленых» Райнхарда Бютикофера, газопровод «Северный поток-2» превратится в инвестиционные руины в случае нарушения энергетического законодательства ЕС, сообщает DPA.
«Если найдутся веские аргументы в пользу того, что позитивное решение Федерального агентства нарушает энергетическое законодательство ЕС, то проект может превратиться в инвестиционную руину»- цитирует политика РИА Новости.
Бютикофер отметил, Россия пока еще не обеспечила условия анбандлинга, по условиям которого требуется разделить добывающие и транспортирующие газ организации по магистрали. Также, согласно третьему энергопакету Евросоюза, владелец трубопровода обязан предоставить сторонним продавцам газа доступ к ней, пишет Газета.ru.
Напомним, заявку на сертификацию от оператора проекта сейчас рассматривает Федеральное сетевое агентство Германии. Решение будет принято не позднее 8 января 2022 года. Проект направят в Еврокомиссию, однако у нее не будет права вето.
Как уточнил регулятор ФРГ, он не уполномочен принимать решения относительно начала прокачки газа, а только контролирует соответствие проекта европейскому праву. В случае нарушений может быть наложен штраф.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
7,2 млн+0 / сут.
Умерли
197 тыс.+0 / сут.
Выздоровели
6,5 млн+0 / сут.
- Депутат Европарламента Бютикофер пригрозил «Северному потоку-2» стать руинами
- Памфилова назвала регионы с минимальной и максимальной явкой
- Первые победители розыгрыша квартир в Москве среди онлайн-избирателей поделились впечатлениями
- Ученые назвали опасность эволюционировавшего коронавируса
- Штраф неизбежен. В Британии опасаются французских санкций из-за срыва сделки по подлодкам
- Андрей Бочкарёв: На пусковых участках БКЛ построено почти 24 км тоннелей
- Собянин провел технический пуск Южного участка БКЛ метро
- Общественный штаб: На выборах в Москве нарушений не выявлено
- Bloomberg опубликовал рейтинг богатейших семей мира
- Незрячий москвич отметил удобство онлайн-голосования для слабовидящих
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru