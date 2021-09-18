Депутат Европарламента Бютикофер пригрозил «Северному потоку-2» стать руинами

По мнению депутата Европарламента от фракции «зеленых» Райнхарда Бютикофера, газопровод «Северный поток-2» превратится в инвестиционные руины в случае нарушения энергетического законодательства ЕС, сообщает DPA.

«Если найдутся веские аргументы в пользу того, что позитивное решение Федерального агентства нарушает энергетическое законодательство ЕС, то проект может превратиться в инвестиционную руину»- цитирует политика РИА Новости.

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Бютикофер отметил, Россия пока еще не обеспечила условия анбандлинга, по условиям которого требуется разделить добывающие и транспортирующие газ организации по магистрали. Также, согласно третьему энергопакету Евросоюза, владелец трубопровода обязан предоставить сторонним продавцам газа доступ к ней, пишет Газета.ru.

Напомним, заявку на сертификацию от оператора проекта сейчас рассматривает Федеральное сетевое агентство Германии. Решение будет принято не позднее 8 января 2022 года. Проект направят в Еврокомиссию, однако у нее не будет права вето.

Как уточнил регулятор ФРГ, он не уполномочен принимать решения относительно начала прокачки газа, а только контролирует соответствие проекта европейскому праву. В случае нарушений может быть наложен штраф.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ДепутатЕвропарламентГазопроводСеверный Поток-2
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