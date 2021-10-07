Саакашвили призвал сторонников к акциям протеста
Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили призвал сторонников к акциям протеста после второго тура местных выборов. Политик написал об этом в письме, которое распространили в четверг, передает «Интерфакс».
Саакашвили также отметил важность победы оппозиции во втором туре для государства и для его освобождения из тюрьмы.
Кроме того, политик отметил, что продолжит свою голодовку.
Экс-президент Грузии, имеющий гражданство Украины тайно приехал на родину 29 сентября. Грузинские силовики задержали его 1 октября в Тбилиси.
В Грузии Саакашвили проходит по нескольким уголовным делам, суд уже вынес обвинительный приговор по двум из ним. Свое задержание экс-президент считает незаконным, а обвинения в свой адрес - сфальсифицированными. В тюрьме он объявил голодовку.
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