Саакашвили призвал сторонников к акциям протеста

Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили призвал сторонников к акциям протеста после второго тура местных выборов. Политик написал об этом в письме, которое распространили в четверг, передает «Интерфакс».

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Саакашвили также отметил важность победы оппозиции во втором туре для государства и для его освобождения из тюрьмы.

Кроме того, политик отметил, что продолжит свою голодовку.

Экс-президент Грузии, имеющий гражданство Украины тайно приехал на родину 29 сентября. Грузинские силовики задержали его 1 октября в Тбилиси.

В Грузии Саакашвили проходит по нескольким уголовным делам, суд уже вынес обвинительный приговор по двум из ним. Свое задержание экс-президент считает незаконным, а обвинения в свой адрес - сфальсифицированными. В тюрьме он объявил голодовку.

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ФОТО: РИА Новости/Илья Питалев
ТЕГИ:ГрузияСаакашвили
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