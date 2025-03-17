Саакашвили приговорили еще к 4,5 года лишения свободы

Политику вынесли приговор по делу о незаконном пересечении границы. В 2021 году Саакашвили приехал в Грузию с Украины на пароме, спрятавшись в грузовике с молочной продукцией. Позже бывшего президента задержали.

Ранее суд приговорил Саакашвили к девяти годам лишения свободы за растрату $3,2 млн государственных средств, пишет Ura.ru. Политик уже отбывает шестилетний срок по делам об избиении депутата Валери Гелашвили, а также о помиловании убийц Сандро Гиргвлиани.



