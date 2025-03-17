Саакашвили приговорили еще к 4,5 года лишения свободы
Суд в Тбилиси приговорил экс-президента Грузии Михаила Саакашвили еще к 4,5 года заключения. Об этом сообщила телекомпания «Пирвели».
Политику вынесли приговор по делу о незаконном пересечении границы. В 2021 году Саакашвили приехал в Грузию с Украины на пароме, спрятавшись в грузовике с молочной продукцией. Позже бывшего президента задержали.
Ранее суд приговорил Саакашвили к девяти годам лишения свободы за растрату $3,2 млн государственных средств, пишет Ura.ru. Политик уже отбывает шестилетний срок по делам об избиении депутата Валери Гелашвили, а также о помиловании убийц Сандро Гиргвлиани.
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