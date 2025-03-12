Саакашвили приговорили к девяти годам тюрьмы по делу о растрате госсредств

Городской суд в Тбилиси приговорил бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили к 9 годам заключения по делу о растрате бюджетных средств. Об этом сообщил телеканал «Мтавари архи».

«Саакашвили приговорен к 9 годам тюрьмы по делу о "пиджаках"», - отмечается в сообщении.

Экс-президенту предъявили обвинение в растрате госсредств в 2014 году. По данным правоохранителей, политик во время своего президентства приобретал на деньги государства пиджаки, пальто, наручные часы, а также арендовал самолет и дорогие автомобили, сделал косметические процедуры и оплатил учебу своего сына. Общий ущерб оценили в $3,2 млн, отмечает РЕН ТВ.

Сейчас Михаил Саакашвили отбывает срок по делам об избиении депутата Валери Гелашвили и о помиловании убийц Сандро Гиргвлиани, за это он был приговорен к шести годам заключения.

