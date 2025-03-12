Саакашвили приговорили к девяти годам тюрьмы по делу о растрате госсредств
Городской суд в Тбилиси приговорил бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили к 9 годам заключения по делу о растрате бюджетных средств. Об этом сообщил телеканал «Мтавари архи».
«Саакашвили приговорен к 9 годам тюрьмы по делу о "пиджаках"», - отмечается в сообщении.
Экс-президенту предъявили обвинение в растрате госсредств в 2014 году. По данным правоохранителей, политик во время своего президентства приобретал на деньги государства пиджаки, пальто, наручные часы, а также арендовал самолет и дорогие автомобили, сделал косметические процедуры и оплатил учебу своего сына. Общий ущерб оценили в $3,2 млн, отмечает РЕН ТВ.
Сейчас Михаил Саакашвили отбывает срок по делам об избиении депутата Валери Гелашвили и о помиловании убийц Сандро Гиргвлиани, за это он был приговорен к шести годам заключения.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- ЕС введет с 1 апреля торговые контрмеры в отношении товаров США
- Суд в Москве арестовал активы и имущество «Главпродукта» и его главы
- Минпромторг предложил с сентября ввести маркировку смартфонов и ноутбуков
- Матвиенко призвала сократить прием в столичные вузы абитуриентов из регионов
- Военкор Поддубный: Российские военные заняли центр Суджи
- Под Армавиром зарегистрировали землетрясение магнитудой 4,3
- Мошенники начали пользоваться самозапретом на кредиты для обмана граждан
- Саакашвили приговорили к девяти годам тюрьмы по делу о растрате госсредств
- Лавров: РФ знает, как не поставить под угрозу судьбы людей в ситуации с Украиной
- Нарышкин и глава ЦРУ Рэтклифф провели телефонный разговор
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru