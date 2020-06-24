Саакашвили предрек голод на Украине из-за кризиса

По словам Саакашвили, значительное число украинских семей могут столкнуться с голодом. Он призвал «не делать вид, что нам ничего не угрожает», подчеркну, что Украину ждут тяжелые времена.

Ранее в июне сообщалось, что Саакашвили отказался от должности помощника президента Украины Владимира Зеленский. Отмечалось, что экс-президент Грузии отклонил предложение со словами «не мой уровень».

Отметим, что из-за пандемии коронавируса почти все страны мира так или иначе столкнулись с экономическим кризисом. Всемирная организация здравоохранения объявила пандемией распространение нового типа коронавируса 11 марта текущего года.

