Саакашвили предупредил о возможной «балканизации» Украины

Экс-глава Грузии Михаил Саакашвили, глава украинского исполнительного комитета реформ объявил об опасности усиления российского влияния в регионах страны и возможной ее "балканизации". Об этом сообщает РИА Новости.



Во время пресс-конференции, организацией которой занималась некоммерческая организация "Атлантический совет", Саакашвили заявил, что отсутствие реформ в стране может быть выгодно РФ, и подчеркнул, что нельзя допустить сценарий балканизации - то есть распада страны с последующей борьбой между ее фрагментами. Он призвал не допустить российское влияние на украинские регионы.

Саакашвили уже работал в украинской администрации, однко был лишен гражданства в результате конфликта с бывшим президентом Петром Порошенко. Нынешний глава Украины Владимир Зеленский восстановил Саакашвили гражданство в прошлом году, а 7 мая текущего года назначил его лидером исполнительного комитета реформ.

