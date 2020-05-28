Саакашвили предупредил о возможной «балканизации» Украины
Экс-глава Грузии Михаил Саакашвили, глава украинского исполнительного комитета реформ объявил об опасности усиления российского влияния в регионах страны и возможной ее "балканизации". Об этом сообщает РИА Новости.
Во время пресс-конференции, организацией которой занималась некоммерческая организация "Атлантический совет", Саакашвили заявил, что отсутствие реформ в стране может быть выгодно РФ, и подчеркнул, что нельзя допустить сценарий балканизации - то есть распада страны с последующей борьбой между ее фрагментами. Он призвал не допустить российское влияние на украинские регионы.
Саакашвили уже работал в украинской администрации, однко был лишен гражданства в результате конфликта с бывшим президентом Петром Порошенко. Нынешний глава Украины Владимир Зеленский восстановил Саакашвили гражданство в прошлом году, а 7 мая текущего года назначил его лидером исполнительного комитета реформ.
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