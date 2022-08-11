Саакашвили поставили 17 диагнозов

Врачи поставили экс-президенту Грузии Михаилу Саакашвили 17 диагнозов. Об этом сообщил брат политика Георгий Саакашвили, передает ТАСС.

В настоящее время бывший грузинский лидер находится на лечении в частной клинике в Тбилиси «Вивамед».

По словам брата, политик очень слаб и сильно потерял в весе. Родственник Саакашвили считает, что его необходимо направить на лечение за рубеж. Какие именно болезни диагностированы у политика он не назвал.

Ранее Саакашвили объявил бессрочную голодовку из-за плохого лечения в тюрьме, которое он назвал «целенаправленной инвалидизацией».

Саакашвили тайно прибыл на родину 29 сентября. Через несколько дней его задержали и отправили в тюрьму. В Грузии Михаил Саакашвили проходит обвиняемым по нескольким уголовным делам.

