Саакашвили поставили 17 диагнозов
Врачи поставили экс-президенту Грузии Михаилу Саакашвили 17 диагнозов. Об этом сообщил брат политика Георгий Саакашвили, передает ТАСС.
В настоящее время бывший грузинский лидер находится на лечении в частной клинике в Тбилиси «Вивамед».
По словам брата, политик очень слаб и сильно потерял в весе. Родственник Саакашвили считает, что его необходимо направить на лечение за рубеж. Какие именно болезни диагностированы у политика он не назвал.
Ранее Саакашвили объявил бессрочную голодовку из-за плохого лечения в тюрьме, которое он назвал «целенаправленной инвалидизацией».
Саакашвили тайно прибыл на родину 29 сентября. Через несколько дней его задержали и отправили в тюрьму. В Грузии Михаил Саакашвили проходит обвиняемым по нескольким уголовным делам.
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