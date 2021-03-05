Саакашвили лишился должности
Экс-президент Грузии, глава Исполнительного комитета реформ Украины Михаил Саакашвили выведен из состава Координационного совета по решению проблемных вопросов в области градостроительства. Об этом говорится на сайте президента Украины.
Соответствующий указ вступил в силу 4 марта 2021 года. В нем также говорится о пополнении состава совета Георгием Цхакайем, экспертом исполнительного комитета реформ.
Михаил Саакашвили получил гражданство Украины и затем стал губернатором Одесской области в 2015 году, однако в следующем году бывший тогда президентом страны Петр Порошенко уволил его с этого поста, одновременно лишив гражданства. Однако новый президент Владимир Зеленский в 2019 года вернул Саакашвили украинское гражданство, после этого политик вернулся на Украину.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
4,3 млн+11 024 / сут.
Умерли
88 285+462 / сут.
Выздоровели
3,9 млн+15 464 / сут.
- Саакашвили лишился должности
- Лукашенко признался, что у него есть «дворец»
- Коломойскому запретили въезд в США
- Еврокомиссия: Страны ЕС имеют право закупать российскую вакцину «Спутник V»
- Названа стоимость прививки от коронавируса на Украине
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru