Саакашвили лишился должности

Экс-президент Грузии, глава Исполнительного комитета реформ Украины Михаил Саакашвили выведен из состава Координационного совета по решению проблемных вопросов в области градостроительства. Об этом говорится на сайте президента Украины.

Соответствующий указ вступил в силу 4 марта 2021 года. В нем также говорится о пополнении состава совета Георгием Цхакайем, экспертом исполнительного комитета реформ.

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Михаил Саакашвили получил гражданство Украины и затем стал губернатором Одесской области в 2015 году, однако в следующем году бывший тогда президентом страны Петр Порошенко уволил его с этого поста, одновременно лишив гражданства. Однако новый президент Владимир Зеленский в 2019 года вернул Саакашвили украинское гражданство, после этого политик вернулся на Украину.

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ФОТО: РИА Новости
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