Боррель: Диалог России и Евросоюза зашел в тупик
Россия продемонстрировала незаинтересованность в восстановлении отношений с Евросоюзом, более того, политический диалог страны и альянса зашёл в тупик. Об этом заявил глава евродипломатии Жозеп Боррель в ходе выступления в Европарламенте (ЕП).
По словам дипломата, Россия «не стала современной демократией» и разочаровала Европу, не оправдав её ожиданий. Боррель подчеркнул, что «доверие более не доминирует» в отношениях РФ и ЕС. По словам главы европейской дипломатии, напряжённость усиливают конфликты на Украине и в Приднестровье, а также обстановка в Белоруссии.
Кроме того, Боррель объявил ЕП, что может выступить с инициативой о новых антироссийских санкциях, воспользовавшись своим правом. ЕС обсудит новые ограничения в отношении России 22 февраля на встрече глав МИД стран-участниц союза.
Боррель в начале февраля во время своего визита в Москву встретился с главой российского МИД Сергеем Лавровым и представителями общественных организаций страны. Глава евродипломатии отмечал, что, несмотря на непростые отношения, Брюссель выступает за диалог с Москвой.
Однако позже в своём блоге Боррель высказал мнение, что Россия воспринимает «демократические ценности как экзистенциальную угрозу» и постепенно отдаляется от Европы.
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