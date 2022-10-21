С 2008 года 58 россиян были экстрадированы в США из других стран
С 2008 года 58 россиян были экстрадированы в США из других стран. Такую статистику привел посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов, передает РИА Новости.
По словам Антонова, на россиян устраивали «охоту в третьих странах». В настоящее время задержанные российские граждане находятся в американских тюрьмах.
Накануне сообщалось, что власти США обвинили в нарушении санкций и отмывании денег пятерых россиян, в числе которых оказался сын губернатора Красноярского края Артем Усс. Последнего готовят к экстрадиции в США, ему может грозить до 30 лет лишения свободы.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
21,3 млн+10 067 / сут.
Умерли
389 тыс.+90 / сут.
Выздоровели
20,7 млн+18 352 / сут.
- ВСУ выпустили 12 ракет в сторону Херсона
- С 2008 года 58 россиян были экстрадированы в США из других стран
- Под Белгородом ребенок госпитализирован после детонации в его руках дрона
- СМИ: десятки туристов отравились лазаньей на отдыхе в Италии
- «Зенит» обыграл «Крылья Советов»в матче Кубка России по футболу
- В Киеве отключили светофоры ради экономии электричества
- Суд заочно арестовал экс-сотрудницу Первого канала Овсянникову за фейки о ВС РФ
- Криштиану Роналду вывели из состава «Манчестер Юнайтед»
- В Брянской области не намерены вводить пропускной режим
- Владимирцы завоевали золото Чемпионата России по ездовому спорту на собаках
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru