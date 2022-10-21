С 2008 года 58 россиян были экстрадированы в США из других стран

С 2008 года 58 россиян были экстрадированы в США из других стран. Такую статистику привел посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов, передает РИА Новости.

По словам Антонова, на россиян устраивали «охоту в третьих странах». В настоящее время задержанные российские граждане находятся в американских тюрьмах.

Накануне сообщалось, что власти США обвинили в нарушении санкций и отмывании денег пятерых россиян, в числе которых оказался сын губернатора Красноярского края Артем Усс. Последнего готовят к экстрадиции в США, ему может грозить до 30 лет лишения свободы.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:США
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры