В США обвинили сына красноярского губернатора в нарушении санкций

Власти США обвинили в нарушении санкций и отмывании денег пятерых россиян, в числе которых оказался сын губернатора Красноярского края Артем Усс. Об этом сообщает ТАСС.

Также обвинения предъявлены Юрию Орехову, Светлане Кузургашевой, Тимофею Телегину и Сергею Тулякову.

Согласно заявлению Минюста США, Орехова и Усса задержали17 октября в Германии и Италии соответственно. ИХ готовят к экстрадиции в США. Им может грозить до 30 лет лишения свободы.

