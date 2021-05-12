С 12 мая посольство США прекращает выдавать россиянам неиммиграционные визы
Посольство США в России с 12 мая сокращает объем консульских услуг и прекращает обрабатывать заявки на выдачу неиммиграционных виз за исключением дипломатических поездок.
В дипмиссии объяснили это ограничительными мерами на работу посольства, которые были введены Москвой в конце апреля, как ответ на очередные антироссийские санкции. Кроме того, в американском посольстве перестают оказывать консульские услуги своим гражданам за исключением чрезвычайных случаев, которые касаются срочных вопросов.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в последний год единицы россиян смогли получить неиммиграционные визы. Комментируя решение посольства США в Москве прекратить обработку заявок на неиммиграционные визы представитель Кремля отметил, что, по сути, ситуация от этого никак не изменится.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru