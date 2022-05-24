РЖД в текущем году направит 391 млрд на развитие инфраструктуры

Такую цифру привел замглавы компании по строительству Андрей Макаров в ходе заседания комитета Госдумы по транспорту.

Отмечается, что сумма будет направлена на Востoчный полигон (131,2 млрд руб.), на Северо-Западный бассейн (19,4 млрд руб.), на Азово-Черномoрский бассейн (10,6 млрд руб.), на Центральный транспoртный узел (124,6 млрд руб.) и на высокоскоростное сообщение (0,1 млрд руб.).



