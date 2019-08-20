Рыльце в пушку. В Кремле прокомментировали испытание США запрещённой ДРСМД ракеты

Песков напомнил, что Владимир Путин в связи с этим как раз заметил, что такие испытания лишний раз доказывают, что Вашингтон с самого начала вёл дело к подрыву ДРСМД.

Вместе, как отмечает RT, Песков констатировал, что такого рода испытания невозможны без предварительной длительной подготовки, за несколько недель после разрыва ДРСМД сделать это невозможно.

По словам пресс-секретаря, это лишний раз говорит о том, что не Россия, а именно США стали виновником окончания действия Договора.

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Александр Шерин в комментарии РИА ФАН объяснил, почему США так торопились с испытанием ракеты, которая нарушает ДРСМД.

