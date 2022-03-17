Ряд стран Запада запросили заседание СБ ООН по Украине

Ряд стран Запада запросаили заседание Совбеза ООН по Украине. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на британское постпредство.

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Даты его проведения пока не уточняются. Отмечается, что за проведение выступили, в частности, США, Великобритания, Норвегия.

Военная операция на Украине началась рано утром 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью защиту жителей Донбасса от «геноцида».

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