Ряд стран Запада запросили заседание СБ ООН по Украине

Даты его проведения пока не уточняются. Отмечается, что за проведение выступили, в частности, США, Великобритания, Норвегия.

Военная операция на Украине началась рано утром 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью защиту жителей Донбасса от «геноцида».

