Ряд стран Запада запросили заседание СБ ООН по Украине
17 марта 202200:54
Ряд стран Запада запросаили заседание Совбеза ООН по Украине. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на британское постпредство.
Даты его проведения пока не уточняются. Отмечается, что за проведение выступили, в частности, США, Великобритания, Норвегия.
Военная операция на Украине началась рано утром 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью защиту жителей Донбасса от «геноцида».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru