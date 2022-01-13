Рябков заявил, что встречи с США пока не планируются

Дипломат отметил, что пока у России нет достаточных оснований вновь садиться за стол переговоров с США в ближайшие дни.

Также Рябков подчеркнул, что Соединенные Штаты и Североатлантический альянс не хотят останавливать свое расширение на восток. Замглавы МИД заявил, что Вашингтон и Брюссель отказались обсуждать главные требования России по гарантиям безопасности в Европе.

Ранее Россия и США уже провели два раунда переговоров. Первые прошли 10 января в Женеве, вторые состоялись 12 января в Брюсселе.

