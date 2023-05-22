Рябков заявил, что угрозы ударов по Крыму подтверждают безответственность США
Крым — часть России, и угрозы США об ударах по региону безответственны. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков.
Ранее помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что Киев не ограничивают в нанесении ударов по территориям в пределах международно-признанных границ Украины, напоминает «Свободная пресса». Вашингтон не считает Крым российской территорией.
Как отметил Рябков, полуостров — неотъемлемая часть России.
«Попытки ... угрожать, ставить вопрос в плоскости того, что все это под сомнением - очередное подтверждение безответственного эскалационного курса Вашингтона», — цитирует РИА Новости замглавы МИД.
Рябков указал, что Москва найдет способ не допустить реализации угроз Крыму, пишет РИА ФАН.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru