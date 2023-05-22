Рябков заявил, что угрозы ударов по Крыму подтверждают безответственность США

Ранее помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что Киев не ограничивают в нанесении ударов по территориям в пределах международно-признанных границ Украины, напоминает «Свободная пресса». Вашингтон не считает Крым российской территорией.

Как отметил Рябков, полуостров — неотъемлемая часть России.

«Попытки ... угрожать, ставить вопрос в плоскости того, что все это под сомнением - очередное подтверждение безответственного эскалационного курса Вашингтона», — цитирует РИА Новости замглавы МИД.

Рябков указал, что Москва найдет способ не допустить реализации угроз Крыму, пишет РИА ФАН.

