Постпред Крыма Мурадов: США одобрили развязывание ядерной войны

Ранее помощник президента Соединенных Штатов по нацбезопасности Джейк Салливан заявил, что Вашингтон и союзники в предстоящие месяцы решат, кто и в каком количестве поставит Киеву самолеты F-16. Позже советник указал, что Украине не разрешают использовать иностранные вооружения для ударов по России. При этом США не считают Крым российской территорией, пишет РИА ФАН.

«По недомыслию или из злого умысла Белый дом в лице Салливана своим согласием на применение американской авиации против Крыма одобрил развязывание ядерной войны», — подчеркнул Мурадов.

Политик напомнил, что в Севастополе располагаются Черноморский флот РФ и жизненно важная флотская авиация, отмечает телеканал «360». Посягательство на них обяжет Москву «применить все имеющиеся средства» для недопущения подрыва одной из основ стратегической безопасности.

«Для гарантированного предотвращения этой жизненной угрозы неизбежно придется уничтожать точки ввоза этих критически опасных для нас смертоносных вооружений. А это, главным образом, аэродромы Польши и, возможно, Румынии», — подчеркнул Мурадов, указав, что обычного оружия для этого будет недостаточно.

Постпред выразил надежду, что исторический пример Карибского кризиса остудит «горячие головы» в НАТО, «да и аналитики что-то подскажут».

