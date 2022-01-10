Переговоры России и США в Женеве продлились более семи часов
В Женеве в понедельник завершились переговоры делегаций России и США по вопросам гарантий безопасности.
По данным РИА Новости, они продолжались более 7,5 часов.
Детали переговоров пока не уточняются.
Российскую делегацию возглавляли замглавы МИД Сергей Рябков и замглавы Минобороны Александр Фомин, американскую - первый замгоссекретаря Уэнди Шерман.
Подводя итоги состоявшейся 9 января предварительной части переговоров, Рябков назвал разговор с американской стороной «потрясающим», но при этом сложным и деловым.
В числе тем переговоров, в частности, назывались неразмещение ракет средней и малой дальности вблизи российских границ и отказ от дальнейшего расширения НАТО за счет бывших советских республик.
Как отмечал в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» председатель президиума Совета по внешней и оборонной политике России Федор Лукьянов, встреча в Женеве покажет, какие темы из предложенного Россией «набора», готовы обсуждать США, однако «за один раз ничего не получится» и последуют новые этапы переговоров.
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