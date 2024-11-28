Рябков заявил, что передача Киеву ядерного оружия спровоцирует разрастание конфликта

По мнению замглавы МИД, подобное решение стало бы не просто сломом системы в нераспространении и контролем над вооружениями, «которая еще сохраняется вопреки деструктивному курсу США».

«Но это был бы крупнейший шаг к дальнейшему и совершенно неконтролируемому разрастанию конфликта», — подчеркнул Рябков.

Замминистра добавил, что такие заявления делают «безответственные лица» в Киеве.

Ранее СМИ сообщали, что некоторые чиновники в США и Европе якобы предлагают вернуть ядерное оружие на Украину. Кроме того, член палаты представителей США Марджори Тейлор-Грин заявила, что американская администрация рассматривает возможность передачи Киеву ядерных вооружений, пишет Ura.ru.

