Рябков заявил, что передача Киеву ядерного оружия спровоцирует разрастание конфликта
Передача Украине ядерного оружия стала бы шагом к неконтролируемому разрастанию конфликта, считает замминистра иностранных дел России Сергей Рябков. Об этом он заявил в беседе с РИА Новости.
По мнению замглавы МИД, подобное решение стало бы не просто сломом системы в нераспространении и контролем над вооружениями, «которая еще сохраняется вопреки деструктивному курсу США».
«Но это был бы крупнейший шаг к дальнейшему и совершенно неконтролируемому разрастанию конфликта», — подчеркнул Рябков.
Замминистра добавил, что такие заявления делают «безответственные лица» в Киеве.
Ранее СМИ сообщали, что некоторые чиновники в США и Европе якобы предлагают вернуть ядерное оружие на Украину. Кроме того, член палаты представителей США Марджори Тейлор-Грин заявила, что американская администрация рассматривает возможность передачи Киеву ядерных вооружений, пишет Ura.ru.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Певица Шер сообщила о завершении музыкальной карьеры
- Над четырьмя регионами России уничтожили 25 беспилотников ВСУ
- Рябков заявил, что передача Киеву ядерного оружия спровоцирует разрастание конфликта
- Губернатор: Краснодарский край подвергся массированной атаке беспилотников
- ФПБК: У иноагента Макаревича в России 70 объектов недвижимости
- СМИ: Администрация Байдена готовит пакет военной помощи Киеву на $725 млн
- Экс-глава MI6: Европа и Россия находятся в состоянии войны
- В Госдуме считают условия Украины для переговоров неуместными
- СМИ: Разведка США не считает, что удары вглубь РФ повысят риск ядерной атаки
- СМИ: Франция хочет создать новую ракету на фоне испытаний «Орешника»
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru