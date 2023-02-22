Рябков стал представителем по вопросу приостановления ДСНВ

Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков назначен представителем главы государства по приостановке действия ДСНВ при Федеральном собрании.

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Соответствующее распоряжение президента РФ Владимира Путина опубликовано на официальном портале правовой информации.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что решение о приостановке участия в ДСНВ должно быть утверждено парламентом.

Напомним, Путин уже внес в Госдуму законопроект о приостановке участия РФ в Договоре об ограничении стратегических наступательных вооружений. Парламентарии рассмотрят инициативу 22 февраля.

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ФОТО: РИА Новости // Михаил Воскресенский
ТЕГИ:Ядерное ОружиеСергей Рябков
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