Рябков стал представителем по вопросу приостановления ДСНВ
Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков назначен представителем главы государства по приостановке действия ДСНВ при Федеральном собрании.
Соответствующее распоряжение президента РФ Владимира Путина опубликовано на официальном портале правовой информации.
Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что решение о приостановке участия в ДСНВ должно быть утверждено парламентом.
Напомним, Путин уже внес в Госдуму законопроект о приостановке участия РФ в Договоре об ограничении стратегических наступательных вооружений. Парламентарии рассмотрят инициативу 22 февраля.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
22,2 млн+11 277 / сут.
Умерли
396 тыс.+38 / сут.
Выздоровели
21,5 млн+13 994 / сут.
- Рябков стал представителем по вопросу приостановления ДСНВ
- Иномарка насмерть сбила двух детей в Подмосковье
- Постпред Китая в ООН пообещал обнародовать мирный план по Украине
- «Хуже, чем враг»: Захарова оценила варшавскую речь Байдена
- Польша закрыла для белорусских грузовиков последний КПП
- ТАСС: один человек погиб при пожаре в 16-этажном здании в центре Москвы
- Минобороны ответило Пригожину на обвинения в нехватке снарядов у ЧВК «Вагнер»
- Глава парламента Крыма Константинов призвал расширить СВО до Одессы
- СМИ: в центре Москвы загорелся отель
- СМИ: число жертв урагана в Бразилии увеличилось до 44
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru