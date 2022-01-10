Рябков: США серьезно подошли к предложениям РФ по безопасности
Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков заявил, что США серьезно отнеслись и проработали предложения РФ по безопасности. Об этом сообщает ТАСС.
По словам замминистра, разговор был сложным с обсуждением всех «острых углов». Рябков также отметил, что переговоры не должны затягиваться на месяцы, необходимо оценить перспективу следующего скорого шага.
Отмечается, что в ходе переговоров в Женеве российская сторона разъяснила свои предложения, в том числе требование гарантии в том, что НАТо не будет продвигаться на восток.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru