Рябков: США серьезно подошли к предложениям РФ по безопасности

По словам замминистра, разговор был сложным с обсуждением всех «острых углов». Рябков также отметил, что переговоры не должны затягиваться на месяцы, необходимо оценить перспективу следующего скорого шага.



Отмечается, что в ходе переговоров в Женеве российская сторона разъяснила свои предложения, в том числе требование гарантии в том, что НАТо не будет продвигаться на восток.







