Рябков: США серьезно подошли к предложениям РФ по безопасности

Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков заявил, что США серьезно отнеслись и проработали предложения РФ по безопасности. Об этом сообщает ТАСС.

Шерман: США открыты к взаимным лимитам по военным учениям

По словам замминистра, разговор был сложным с обсуждением всех «острых углов». Рябков также отметил, что переговоры не должны затягиваться на месяцы, необходимо оценить перспективу следующего скорого шага.

Отмечается, что в ходе переговоров в Женеве российская сторона разъяснила свои предложения, в том числе требование гарантии в том, что НАТо не будет продвигаться на восток.




Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости // Михаил Воскресенский
ТЕГИ:МИД РФСергей Рябков
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры