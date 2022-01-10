Шерман: США открыты к взаимным лимитам по военным учениям

США готовы к установлению взаимных лимитов по военным учениям и мерам транспарентности с Россией. Об этом заявила первый заместитель госсекретаря США Уэнди Шерман по итогам переговоров в Женеве, передает РИА Новости.

По ее словам, Россия и НАТО намерены обсуждать данную тему в дельнейшем.

Ранее замминистра иностранных дел Сергей Рябков заявил, что переговоры не должны затягиваться на месяцы, следующий шаг должен быть принят в скором времени.

Переговоры РФ и НАТО состоялись в Женеве. Стороны общались за закрытыми дверьми. Одной из главных тем стала обеспечение европейской безопасности.



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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:НАТОСША
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