Рябков: США будут искать поводы для новых санкций против России

По словам замглавы МИД РФ, США не могут отказаться от санкционной политики, «даже сознавая ее бесперспективность, бесполезность, безрезультатность».

«Но исчерпанность и бессмысленность этой политики все более очевидна даже для тех, кто формулирует рекомендации относительно того, какой официальный курс на российском направлении должна проводить администрация в Вашингтоне», — считает Рябков.

