Рябков: США будут искать поводы для новых санкций против России
Вашингтон продолжит искать поводы для новых антироссийских санкций, даже осознавая бессмысленность подобной политики. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков в интервью журналу «Международная жизнь».
По словам замглавы МИД РФ, США не могут отказаться от санкционной политики, «даже сознавая ее бесперспективность, бесполезность, безрезультатность».
«Но исчерпанность и бессмысленность этой политики все более очевидна даже для тех, кто формулирует рекомендации относительно того, какой официальный курс на российском направлении должна проводить администрация в Вашингтоне», — считает Рябков.
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