Рябков: Россия перенесла комиссию по ДСНВ из-за действий США вокруг Украины

По его словам, Москва не могла игнорировать продолжающиеся действия Вашингтона США вокруг Украины.

«Россия приняла решение отложить проведение уже запланированного заседания комиссии, которое должно было пройти в Каире. Мы это сделали, потому что мы уже не могли игнорировать, какие действия предпринимают США вокруг Украины, они усугубляют всё», - резюмировал замглавы МИД РФ.

Ранее Рябков заявил, что отмена двусторонней комиссии по ДСНВ связана с тем, что CША не желали считаться с приоритетами и сигналами России, также стороны не согласовали программу работы комиссии, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».