Рябков: Россия перенесла комиссию по ДСНВ из-за действий США вокруг Украины
Заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков в интервью телеканалу RT заявил, что Россия решила перенести заседание двусторонней консультативной комиссии по Договору по сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ) из-за США.
По его словам, Москва не могла игнорировать продолжающиеся действия Вашингтона США вокруг Украины.
«Россия приняла решение отложить проведение уже запланированного заседания комиссии, которое должно было пройти в Каире. Мы это сделали, потому что мы уже не могли игнорировать, какие действия предпринимают США вокруг Украины, они усугубляют всё», - резюмировал замглавы МИД РФ.
Ранее Рябков заявил, что отмена двусторонней комиссии по ДСНВ связана с тем, что CША не желали считаться с приоритетами и сигналами России, также стороны не согласовали программу работы комиссии, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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