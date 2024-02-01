Рябков: Россия не планирует размещать ядерное оружие в других странах
Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков заявил, что Россия проявляет максимальную ответственность при размещении ядерного оружия в Белоруссии, сообщает РИА Новости.
По словам, размещение российского ядерного оружия на территории других стран, кроме Белоруссии, не планируется.
«Нет, не планируется», - ответил Рябков на соответствующий вопрос журналистов.
Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что после размещения на территории республики российского тактического ядерного оружия «ошалевшие соседи и другие сразу опустили крылья», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru