Рябков: Россия не планирует размещать ядерное оружие в других странах

Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков заявил, что Россия проявляет максимальную ответственность при размещении ядерного оружия в Белоруссии, сообщает РИА Новости.

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По словам, размещение российского ядерного оружия на территории других стран, кроме Белоруссии, не планируется.

«Нет, не планируется», - ответил Рябков на соответствующий вопрос журналистов.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что после размещения на территории республики российского тактического ядерного оружия «ошалевшие соседи и другие сразу опустили крылья», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости // Михаил Воскресенский
ТЕГИ:Ядерное ОружиеМИД РФСергей Рябков

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