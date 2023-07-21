Рябков: Россия не готова вести диалог по контролю над вооружениями с США
Москва не готова и не будет вести диалог по контролю над вооружениями в том ключе, который предлагают в Вашингтоне, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков, передает ТАСС.
По его словам, американцы намеренно игнорируют ряд ключевых для РФ моментов.
К тому же, как подчеркнул дипломат, Россия до сих пор не получала от США каких-либо письменных предложений о начале переговоров.
«У нас нет ощущения, что наши западные коллеги готовы к серьезному разговору по ключевым вопросам, касающимся стратегической безопасности», - добавил он.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Москва не видит пока предпосылок для диалога с США по стратегической безопасности, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru