Рябков: Россия не готова вести диалог по контролю над вооружениями с США

По его словам, американцы намеренно игнорируют ряд ключевых для РФ моментов.

К тому же, как подчеркнул дипломат, Россия до сих пор не получала от США каких-либо письменных предложений о начале переговоров.

«У нас нет ощущения, что наши западные коллеги готовы к серьезному разговору по ключевым вопросам, касающимся стратегической безопасности», - добавил он.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Москва не видит пока предпосылок для диалога с США по стратегической безопасности, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

