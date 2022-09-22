Рябков: Россия дала агреман на назначение Трейси послом США в Москве

«Да, агреман дали. Дело в том, что они запросили агреман на нее уже определенное время назад», — цитирует дипломата РИА Новости.

Рябков добавил, что необходимо дождаться утверждения кандидатуры нового посла в сенате США.

Ранее президент Соединенных Штатов Джо Байден выдвинул Линн Трейси на должность посла в России, дипломат может заменить на этом посту завершившего работу Джона Салливана. В случае назначения Трейси станет первой женщиной-послом США в России.

