Рябков: Россия дала агреман на назначение Трейси послом США в Москве

Россия дала агреман на назначение американского дипломата Линн Трейси послом США в Москве. Об этом сообщил заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков.

МИД пока не комментирует назначение посла США в РФ

«Да, агреман дали. Дело в том, что они запросили агреман на нее уже определенное время назад», — цитирует дипломата РИА Новости.

Рябков добавил, что необходимо дождаться утверждения кандидатуры нового посла в сенате США.

Ранее президент Соединенных Штатов Джо Байден выдвинул Линн Трейси на должность посла в России, дипломат может заменить на этом посту завершившего работу Джона Салливана. В случае назначения Трейси станет первой женщиной-послом США в России.

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ФОТО: РИА Новости // Михаил Воскресенский
ТЕГИ:Посол США в РоссииМИД РФСергей Рябков
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