Рябков: Россия дала агреман на назначение Трейси послом США в Москве
Россия дала агреман на назначение американского дипломата Линн Трейси послом США в Москве. Об этом сообщил заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков.
«Да, агреман дали. Дело в том, что они запросили агреман на нее уже определенное время назад», — цитирует дипломата РИА Новости.
Рябков добавил, что необходимо дождаться утверждения кандидатуры нового посла в сенате США.
Ранее президент Соединенных Штатов Джо Байден выдвинул Линн Трейси на должность посла в России, дипломат может заменить на этом посту завершившего работу Джона Салливана. В случае назначения Трейси станет первой женщиной-послом США в России.
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