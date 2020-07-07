Рябков: России и США нужно восстанавливать доверие путем малых шагов
Замглавы МИД РФ Сергей Рябков считает, что РФ и США должны начать восстанавливать доверие между странами тактикой малых шагов. Об этом чиновник заявил в эфире «Известий», сообщает ТАСС.
По словам Рябкова, Россия сегодня не видит в США «договороспособного партнера». Он добавил, что США в последние годы последовательно «демонтировали» различные структуры и соглашения, имевшиеся между Москвой и Вашингтоном.
Как пишет агентство, 6 июля представители стран - членов Договора по открытому небу (ДОН) обсудили в формате онлайн-конференции последствия и порядок деятельности этого соглашения после заявления США о выходе из него. РФ представлял Рябков.
Российский МИД получил ноту от США о выходе из соглашения ДОН в мае текущего года, напоминает "МИР 24".
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