Рябков: России и США нужно восстанавливать доверие путем малых шагов

По словам Рябкова, Россия сегодня не видит в США «договороспособного партнера». Он добавил, что США в последние годы последовательно «демонтировали» различные структуры и соглашения, имевшиеся между Москвой и Вашингтоном.

Как пишет агентство, 6 июля представители стран - членов Договора по открытому небу (ДОН) обсудили в формате онлайн-конференции последствия и порядок деятельности этого соглашения после заявления США о выходе из него. РФ представлял Рябков.

Российский МИД получил ноту от США о выходе из соглашения ДОН в мае текущего года, напоминает "МИР 24".







