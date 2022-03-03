Рябков рассказал о коммуникации России и США
Россия и США поддерживают каналы коммуникации невзирая на текущую ситуацию в отношениях двух стран. Об этом заявил замглавы МИД Сергей Рябков в эфире РБК.
По словам замминистра иностранных дел, Москва продолжает коммуникацию «и с американцами, и с другими западниками» и продолжит делать это впредь.
«Рассчитываем, что все-таки понимание неизбежности преодоления нынешнего кризиса, если не сказать хаоса, в международных отношениях придет в основные западные столицы, и они более ответственно будут подходить к тому, что происходит вокруг них», — подчеркнул Рябков.
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