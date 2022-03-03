Рябков рассказал о коммуникации России и США

По словам замминистра иностранных дел, Москва продолжает коммуникацию «и с американцами, и с другими западниками» и продолжит делать это впредь.

«Рассчитываем, что все-таки понимание неизбежности преодоления нынешнего кризиса, если не сказать хаоса, в международных отношениях придет в основные западные столицы, и они более ответственно будут подходить к тому, что происходит вокруг них», — подчеркнул Рябков.

