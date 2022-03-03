МИД: Россия будет делать акцент на евроазиатское сотрудничество

«Хотя мы не отказываемся от сотрудничества с Западом, с Западной Европой, но будет происходить смещение акцентов на евразийское сотрудничество», — приводит РИА Новости слова замглавы МИД.

Ранее западные страны ввели санкции против России в связи с военной операцией РФ на Украине. Ограничения касаются финансового, оборонного секторов, космической отрасли. Некоторые государства не стали поддерживать антироссийские санкции: в частности, об этом объявили Китай, Бразилия, Индия, Сербия и ряд других стран.

