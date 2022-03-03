МИД: Россия будет делать акцент на евроазиатское сотрудничество

Россия не отказываются от экономического сотрудничества с Западом, однако перенесет акцент на евроазиатские отношения. Об этом заявил замминистра иностранных дел РФ Александр Панкин.

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«Хотя мы не отказываемся от сотрудничества с Западом, с Западной Европой, но будет происходить смещение акцентов на евразийское сотрудничество», — приводит РИА Новости слова замглавы МИД.

Ранее западные страны ввели санкции против России в связи с военной операцией РФ на Украине. Ограничения касаются финансового, оборонного секторов, космической отрасли. Некоторые государства не стали поддерживать антироссийские санкции: в частности, об этом объявили Китай, Бразилия, Индия, Сербия и ряд других стран.

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ФОТО: flickr.com // Nikita Dezhurny
ТЕГИ:ЭкономикаМИД РФ
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