Рябков: Продление СНВ-3 не было уступкой со стороны РФ или США

«По нашему убеждению, совместно принятое нашими странами решение о продлении Договора в равной мере отвечает их национальным интересам», — подчеркнул заместитель министра.

МИД РФ и посольство США 3 февраля обменялись нотами о завершении внутренних процедур для вступления в силу соглашения о продлении СНВ-III на пять лет. Согласно договору, которому каждая из сторон обязуется сократить свои ядерные арсеналы.

