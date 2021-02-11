Рябков: Продление СНВ-3 не было уступкой со стороны РФ или США
Продление российско-американского Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (СНВ-III) не является уступкой ни с одной из сторон. Об этом на брифинге заявил замглавы МИД России Сергей Рябков.
«По нашему убеждению, совместно принятое нашими странами решение о продлении Договора в равной мере отвечает их национальным интересам», — подчеркнул заместитель министра.
МИД РФ и посольство США 3 февраля обменялись нотами о завершении внутренних процедур для вступления в силу соглашения о продлении СНВ-III на пять лет. Согласно договору, которому каждая из сторон обязуется сократить свои ядерные арсеналы.
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