Рябков не исключил понижение уровня дипломатических отношений с США и их разрыв

Заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков в интервью RTVI заявил, что в отношениях Москвы и Вашингтона в настоящее время наблюдается «острейший кризис в отношениях, не имеющий аналогов в прошлом».

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По его словам, российская сторона тщательно выверяет шаги, «чтобы не допустить дальнейшей эскалации», однако со стороны США «наблюдается череда безответственных эскалационных шагов», и не только применительно к Украине.

«Поэтому, если смотреть под этим углом и видеть как бы, так сказать, поведенческую модель Вашингтона... я могу допустить всё что угодно. Может быть и понижение уровня. Разрыв дипотношений гипотетически тоже возможен», - подчеркнул он.

Замминистра добавил, что Россия не намерена инициировать разрыв дипотношений с США.

Ранее Рябков заявил, что Москва и Вашингтон провели очный раунд консультаций, посвящённых «раздражителям в двусторонних отношениях», однако прогресса в решении проблем мало, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: flickr.com // Nikita Dezhurny
ТЕГИ:Дипломатические ОтношенияСергей РябковСШАРоссия

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