Рябков не исключил понижение уровня дипломатических отношений с США и их разрыв

По его словам, российская сторона тщательно выверяет шаги, «чтобы не допустить дальнейшей эскалации», однако со стороны США «наблюдается череда безответственных эскалационных шагов», и не только применительно к Украине.

«Поэтому, если смотреть под этим углом и видеть как бы, так сказать, поведенческую модель Вашингтона... я могу допустить всё что угодно. Может быть и понижение уровня. Разрыв дипотношений гипотетически тоже возможен», - подчеркнул он.

Замминистра добавил, что Россия не намерена инициировать разрыв дипотношений с США.

Ранее Рябков заявил, что Москва и Вашингтон провели очный раунд консультаций, посвящённых «раздражителям в двусторонних отношениях», однако прогресса в решении проблем мало, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».