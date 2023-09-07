МИД России: диалог РФ и США по контролю за вооружениями несистемный
Диалог Москвы и Вашингтона по контролю над вооружениями носит несистемный характер, сообщает «Коммерсант» со ссылкой на заявление заместитель министра иностранных дел России Сергея Рябкова.
По его словам, это не изменится в ближайшее время. «Сейчас диалог с американцами, в том числе по контролю над вооружениями, крайне спорадический и несистематический», — указал дипломат.
Замминистра возложил ответственность за такой характер взаимоотношений на американские власти. По его мнению, в ближайшее время ничего не изменится.
Ранее Рябков заявил, что Россия не готова вести диалог по контролю над вооружениями с США, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- МИД России: диалог РФ и США по контролю за вооружениями несистемный
- СМИ: Саудовская Аравия готова к экономическому партнерству с БРИКС
- В США заявили, что конфликт вокруг Украины начало ЦРУ
- Чехия разрешила выступать российским и белорусским спортсменам
- Летевший из Атланты в Барселону самолет посадили из-за диареи у пассажира
- Девушка Роналду повторила образ Джулии Робертс
- Эксперт: США пытаются сделать зону СВО непригодной для жизни
- Трамп объявил о готовности лично доказать невиновность в суде
- Захарова опровергла заявление Белого дома о безопасности снарядов с ураном
- Bloomberg: ЕС планирует ввести налог на замороженные активы РФ
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru