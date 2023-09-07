МИД России: диалог РФ и США по контролю за вооружениями несистемный

Диалог Москвы и Вашингтона по контролю над вооружениями носит несистемный характер, сообщает «Коммерсант» со ссылкой на заявление заместитель министра иностранных дел России Сергея Рябкова.

Рябков: США манипулируют данными по СНВ

По его словам, это не изменится в ближайшее время. «Сейчас диалог с американцами, в том числе по контролю над вооружениями, крайне спорадический и несистематический», — указал дипломат.

Замминистра возложил ответственность за такой характер взаимоотношений на американские власти. По его мнению, в ближайшее время ничего не изменится.

Ранее Рябков заявил, что Россия не готова вести диалог по контролю над вооружениями с США, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости // Михаил Воскресенский
ТЕГИ:СШАСергей Рябков

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