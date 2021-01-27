Рябков не исключил досрочного выхода России из ДСНВ

Москва может досрочно выйти из ДСНВ. Такую возможность не исключил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

По его словам, это произойдет, если Соединенные Штаты предпримут «попытку подорвать нашу безопасность». Дипломат подчеркнул, что по процедуре соглашения это допустимо.

Вместе с тем Рябков подчеркнул, что Москва не заинтересована в таком развитии сценария.