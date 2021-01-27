Рябков не исключил досрочного выхода России из ДСНВ

Москва может досрочно выйти из ДСНВ. Такую возможность не исключил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

По его словам, это произойдет, если Соединенные Штаты предпримут «попытку подорвать нашу безопасность». Дипломат подчеркнул, что по процедуре соглашения это допустимо.

Вместе с тем Рябков подчеркнул, что Москва не заинтересована в таком развитии сценария.

«Откровенный разговор». Путин и Байден обсудили Навального и СНВ-3

«Мы будем работать в пользу укрепления режима контроля над вооружениями через новые переговоры с США», - сказал представитель МИД, выразив надежду на то, что эти переговоры вскоре будут запущены.

Накануне в ходе телефонных переговоров президенты России и США Владимир Путин и Джо Байден договорились о намерении продлить ДСНВ до 5 февраля 2021 года.

Ранее Рябков сообщил, что Москва и Вашингтон договорились продлить ДСНВ на условиях Москвы, сообщает телеканал «360».

Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News

ФОТО: РИА Новости // Михаил Воскресенский
ТЕГИ:Ядерная БезопасностьСергей Рябков
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры