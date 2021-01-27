Рябков назначен представителем Путина по вопросам СНВ-3

Президент РФ Владимир Путин назначил заместителя министра иностранных дел Сергея Рябкова своим официальным представителем при рассмотрении вопроса о продлении СНВ-3 Федеральным Собранием РФ. Соотвествующее распоряджение опубликовано на портале правовой информации.

Ранее пресс-секретарь президента США Джен Псаки заявила, что администрация Байдена планирует продлить с Россией договор о ядерном оружии на максимально возможный пятилетний срок.