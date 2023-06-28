Блинкен: дипломаты США продолжат настаивать на консульском доступе к Гершковичу
28 июня 202320:00
Американские дипломаты продолжат добиваться от Москвы права на консульский доступ к арестованному в России по подозрению в шпионаже гражданину США Эвану Гершковичу. Об этом заявил глава Госдепа Энтони Блинкен в интервью MSNBC.
«Одно из прошений было отвергнуто недавно, но мы продолжим добиваться этого», — рассказал Блинкен.
По его словам, в Вашингтоне не перестанут искать пути по возвращению репортера The Wall Street Journal домой.
Ранее Белый дом назвал продление ареста Гершковича безответственным, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru