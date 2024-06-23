Картаполов перечислил условия изменения ядерной доктрины РФ

Ядерная доктрина в РФ может измениться в случае, если по отношению к государству увеличится число угроз и вызовов. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на главу оборонного комитета Госдумы Андрея Картаполова.

По его словам, такая ситуация потребует изменения времени, используемого для принятия решения о применении ядерного оружия. Однако, по его словам, в настоящий момент такой вопрос поднимать еще рано.

Картаполов не исключил ударов по НАТО

Картаполов также заверил, что все будет зависеть от политической обстановки, а доктрина лишь покажет реакцию РФ на то, что происходит вокруг.

Ранее президент Владимир Путин заявил, что Россия может изменить свою ядерную доктрину, сообщает RT.

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ФОТО: РИА Новости / Владимир Федоренко
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