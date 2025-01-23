Рютте заявил, что поражение Киева в конфликте обойдется Западу в триллионы

Поражение Украины в конфликте с Москвой обойдется Западу в триллионы, считает генеральный секретарь НАТО Марк Рютте. Об этом он заявил в ходе Всемирного экономического форума в Давосе.

По словам Рютте, если Киев «проиграет», НАТО будет говорить уже не о 3% ВВП затрат на оборону вместо нынешнего уровня в 2%.

«Нужны будут дополнительные триллионы, а не миллиарды», — подчеркнул генсек.

Он добавил, что в случае поражения Украины сдерживание со стороны Североатлантического альянса будет стоить «гораздо больше, чем сейчас».

Между тем Рютте заявил о необходимости поменять траекторию украинского конфликта, имеющего геополитическое значение, пишет «Свободная пресса».

