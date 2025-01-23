Рютте заявил, что поражение Киева в конфликте обойдется Западу в триллионы
Поражение Украины в конфликте с Москвой обойдется Западу в триллионы, считает генеральный секретарь НАТО Марк Рютте. Об этом он заявил в ходе Всемирного экономического форума в Давосе.
По словам Рютте, если Киев «проиграет», НАТО будет говорить уже не о 3% ВВП затрат на оборону вместо нынешнего уровня в 2%.
«Нужны будут дополнительные триллионы, а не миллиарды», — подчеркнул генсек.
Он добавил, что в случае поражения Украины сдерживание со стороны Североатлантического альянса будет стоить «гораздо больше, чем сейчас».
Между тем Рютте заявил о необходимости поменять траекторию украинского конфликта, имеющего геополитическое значение, пишет «Свободная пресса».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Сийярто заявил о готовности Венгрии поставлять газ в Словакию
- Экс-депутата Госдумы Глущенко приговорили к 24 годам за тройное убийство
- СМИ: В Москве пропала студентка, ограбившая свою квартиру по приказу мошенников
- Доходы Грузии от туризма в 2024 году превысили рекордные $4,4 млрд
- В России впервые начнут добывать литий
- Рютте заявил, что поражение Киева в конфликте обойдется Западу в триллионы
- Haval стал самым популярным иностранным автомобильным брендом в России
- «Не исчезнет»: В ФАС заявили о высоком урожае гречки
- Банду сотрудников автосалона задержали в Воронеже за обман на 18 млн рублей
- В Ингушетии восемь человек арестовали по делу о хищении 66 млн рублей
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru