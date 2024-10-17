Рютте: Украина станет 33-м или 34-м членом альянса
Украина станет 33-м или 34-м членом НАТО. Об этом заявил генеральный секретарь Североатлантического альянса Марк Рютте.
На встрече министров обороны блока в Брюсселе он пояснил, что обстоятельства складываются таким образом, что Украина должна стать 33-м членом, но не исключено, что «перед ней вынырнет кто-то другой».
«Но Украина будет членом НАТО в будущем. Это то, что мы решили в Вашингтоне», — заключил Рютте, добавив, что Киев может рассчитывать на непрерывную поддержку альянса.
Ранее президент Финляндии Александр Стубб заявил, что Россия представляет прямую и значительную угрозу для его страны и НАТО, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru