Рютте: Украина станет 33-м или 34-м членом альянса

На встрече министров обороны блока в Брюсселе он пояснил, что обстоятельства складываются таким образом, что Украина должна стать 33-м членом, но не исключено, что «перед ней вынырнет кто-то другой».

«Но Украина будет членом НАТО в будущем. Это то, что мы решили в Вашингтоне», — заключил Рютте, добавив, что Киев может рассчитывать на непрерывную поддержку альянса.

Ранее президент Финляндии Александр Стубб заявил, что Россия представляет прямую и значительную угрозу для его страны и НАТО, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

