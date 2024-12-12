Рютте: РФ и КНР находятся в состоянии экзистенциального противостояния с НАТО

Выступая в европейском отделении Фонда Карнеги, он указал, что «происходящее на Украине, может случиться и в Брюсселе».

«Ситуация с безопасностью сейчас худшая за всю мою жизнь», - констатировал генсек Североатлантического альянса.

Ранее Рютте призвал Украину отложить мирные переговоры с Россией, пока Киев не получит достаточно военной помощи от партнеров, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

