Рютте: РФ и КНР находятся в состоянии экзистенциального противостояния с НАТО
12 декабря 202418:01
Россия и Китай находятся в состоянии «экзистенциального противостояния с НАТО». Такое заявление сделал генеральный секретарь блока Марк Рютте.
Выступая в европейском отделении Фонда Карнеги, он указал, что «происходящее на Украине, может случиться и в Брюсселе».
«Ситуация с безопасностью сейчас худшая за всю мою жизнь», - констатировал генсек Североатлантического альянса.
Ранее Рютте призвал Украину отложить мирные переговоры с Россией, пока Киев не получит достаточно военной помощи от партнеров, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru