Рютте: РФ и КНР находятся в состоянии экзистенциального противостояния с НАТО

Россия и Китай находятся в состоянии «экзистенциального противостояния с НАТО». Такое заявление сделал генеральный секретарь блока Марк Рютте.

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Выступая в европейском отделении Фонда Карнеги, он указал, что «происходящее на Украине, может случиться и в Брюсселе».

«Ситуация с безопасностью сейчас худшая за всю мою жизнь», - констатировал генсек Североатлантического альянса.

Ранее Рютте призвал Украину отложить мирные переговоры с Россией, пока Киев не получит достаточно военной помощи от партнеров, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: EPA / ТАСС
ТЕГИ:КитайРоссияНАТОМарк Рютте

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