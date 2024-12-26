Финская полиция задержала танкер по подозрению в повреждении подводного кабеля
Нефтяной танкер Eagle S под флагом Островов Кука задержала финская полиция. Причиной инцидента стало подозрение экипажа судна в повреждении подводного кабеля EstLink 2 и двух других кабелей между Финляндией и Эстонией 25 декабря, сообщило агентство Reuters.
Отмечается, что на борт корабля поднялись финские правоохранители. По мнению представителей таможенной службы Финляндии, Eagle S входит в состав теневого флота России.
Контроль над судном взяла погранохрана Финляндии, чтобы сопроводить танкер в финские территориальные воды в рамках расследования.
Ранее рыболовное судно, на главной мачте которого находился российский флаг, было задержано в водах Индонезии. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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