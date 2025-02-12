Американский предприниматель-миллиардер, руководитель нового департамента эффективности государственного управления (DOGE) США Илон Маск заявил о необходимости «тщательного пересмотра» НАТО. Такой пост он оставил на своей странице в соцсети X (бывший Twitter), которая ему принадлежит.

Эта запись стала комментарием к публикации одного из пользователей соцсети, который написал, что холодная война завершилась и назвал НАТО «анахронизмом».