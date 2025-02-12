Илон Маск заявил о необходимости «тщательного пересмотра» НАТО

Американский предприниматель-миллиардер, руководитель нового департамента эффективности государственного управления (DOGE) США Илон Маск заявил о необходимости «тщательного пересмотра» НАТО. Такой пост он оставил на своей странице в соцсети X (бывший Twitter), которая ему принадлежит.

Эта запись стала комментарием к публикации одного из пользователей соцсети, который написал, что холодная война завершилась и назвал НАТО «анахронизмом».

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Ранее президент США Дональд Трамп много раз высказывал критику по поводу эффективности североатлантического альянса. Он также предупреждал о возможном выходе Вашингтона из НАТО, если европейские союзники не возьмут на себя больше финансовых расходов на цели обеспечения собственной безопасности.

В ходе выступления по видеосвязи на Всемирном экономическом форуме в Давосе в январе, Трамп заявил, что собирается добиться от всех государств, входящих в НАТО, увеличить расходы на оборону до 5% от их ВВП. Как отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН», ранее обязательным уровнем расходов на данные цели были 2%. Однако, по словам главы Белого дома, многие участники альянса длительное время не выполняли даже это обязательство.

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ФОТО: ТАСС
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