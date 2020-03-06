Русский язык в ДНР стал единственным государственным
Депутаты самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) внесли изменения в конституцию республики, закрепив за русским языком статус единственного государственного.
Ранее с соответствующей инициативой выступил глава ДНР Денис Пушилин, в ходе заседания депутаты Народного совета поддержали это предложение единогласно.
Ранее в ДНР государственными являлись русский и украинский языки, однако, как отметили в республиканском парламенте, применение украинского языка как государственного не нашло практической реализации.
Также парламент республики поддержал изменения в законодательство, согласно которому все обучение в республике будет вестись на русском языке, при этом сохраняется возможность получения дошкольного, начального общего и основного общего образования на родном языке по желанию родителей обучающихся.
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