«Русские всегда приходят за своим»: Мединский напомнил о словах Бисмарка

Тем, кто пытается обмануть Россию, следует вспомнить предостережение немецкого «железного канцлера» Отто фон Бисмарка. Об этом в интервью программе «60 минут» на телеканале «Россия 1» заявил глава российской делегации на переговорах в Стамбуле, помощник президента РФ Владимир Мединский.

Мединский: Война и переговоры всегда идут одновременно

По его словам, что Бисмарк, который долгие годы был послом в Санкт-Петербурге, прекрасно «чувствовал и понимал Россию».

«Он всегда говорил: «Никогда не пытайтесь обмануть русских и что-нибудь у них украсть, потому что пройдёт время, и рано или поздно русские всегда приходят за своим», - сказал Мединский.

Он добавил, что эту фразу канцлера следует знать и понимать.

Ранее Мединский заявил, что после переговоров в Стамбуле с Украиной настроение у него хорошее, сообщает RT.

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ФОТО: РИА Новости
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