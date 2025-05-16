«Русские всегда приходят за своим»: Мединский напомнил о словах Бисмарка

По его словам, что Бисмарк, который долгие годы был послом в Санкт-Петербурге, прекрасно «чувствовал и понимал Россию».

«Он всегда говорил: «Никогда не пытайтесь обмануть русских и что-нибудь у них украсть, потому что пройдёт время, и рано или поздно русские всегда приходят за своим», - сказал Мединский.

Он добавил, что эту фразу канцлера следует знать и понимать.

Ранее Мединский заявил, что после переговоров в Стамбуле с Украиной настроение у него хорошее, сообщает RT.

