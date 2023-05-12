«Русофобский рупор!»: Польских дипломатов сравнили со слонами в посудной лавке

Варшава нарушает Венскую конвенцию и нагло ведет себя по отношению к российским дипломатам, заявил в интервью НСН дипломат, чрезвычайный и полномочный посланник в отставке Василий Корчмарь.

Польские власти ранее изъяли со счетов посольства и торгового представительства РФ в этой стране $1,2 млн. В ответ Москва заблокировала средства посольства Польши в российских банках.

«Когда ворвались в школу при посольстве РФ в Польше, это не поддается человеческому пониманию. Изъятие $1,2 млн - это тоже такая наглость, ведь есть документы, есть Венская конвенция 1961 года, которую Польше тоже подписала. Там говорится, что страна, принимающая дипмиссию, должна обеспечивать все необходимые условия для деятельности посольства. Польша нарушила и это, однако сегодня не стоит говорить о международном праве, которое не соблюдается Западом. Дипломатия становится все более жесткой, а Польша в данном случае повела себя, как слон в посудной лавке», - сказал Корчмарь.

При этом он выразил уверенность, что за действиями Польши стоит Вашингтон, который «заказывает музыку».

«Русофобия у руководства Польши зашкаливает, при этом, кто заказывает музыку, тот "танцует" девушку, а заказывают, конечно, США. Не нужно забывать и о проекте Речи Посполитой. Все эти разговоры по поводу укрепления влияния на Западной Украине еще раз подчеркивают, что Польша сейчас является главным рупором американцев в Европе. Ну а как досадить России? Конечно, по дипломатическим каналам. Когда дело касается дипломатов, эту информацию распространяют все СМИ по всему миру, потому что это заметно. Это звучный и привлекающий внимание шаг», - заключил собеседник НСН.