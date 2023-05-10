«Царство Польское»: Медведев оценил решение Польши переименовать Калининград

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев предложил в ответ на «переименование» польскими властями Калининграда вернуть на карту «Царство Польское в составе России».

В Польше переименовали Калининград в Крулевец

В своих соцсетях он написал, что польским русофобам, которые «хотят научить всех истории» и вместо Калининграда писать Крулевец, следует ответить тем же.

«Никакого им Кракова. Только Krakau. Никакого Гданьска. Только Danzig... Никакого Вроцлава. Только Breslau... И, конечно, никакой Польши. Только Варшавское герцогство или Царство Польское в составе Российской Федерации как преемницы Российской империи», - заключил зампред Совбеза.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в своей ненависти к русским Польша, на протяжении всей истории, «скатывается в безумие», о чём свидетельствует, в том числе, переименование российского Калининграда в Крулевец, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: vk.com/znanierussia
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