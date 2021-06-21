Зюганов опроверг информацию о переходе в Совфед РФ

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов призвал не доверять сообщениям в Телеграм-каналах о его переходе в Совет Федерации по президентской квоте, сообщает РИА Новости.

По словам политика, ему поручено возглавлять партийный список и ни о каком переходе куда-либо речи не идёт

«Да ладно, слушайте, не занимайтесь глупостями. Мы на выборы Думы идём. Мне поручено возглавлять список, понимаете?», - резюмировал Зюганов.

Ранее СМИ, со ссылкой первого секретаря хабаровского краевого комитета КПРФ Петра Перевезенцева, сообщили, что у партии сменится глава, а Зюганов якобы станет членом Совета Федерации по президентской квоте.

Позже первый зампред ЦК Компартии Юрий Афонин назвал подобные сообщения слухами и провокацией перед выборами и перед съездом, пишет Ura.ru.

