«Русофобские». Песков охарактеризовал отношения Украины и США
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в эфире Первого канала заявил, что в Кремле внимательно следили за визитом президента Украины Владимира Зеленского в США и итогами этой поездки.
По его словам, отношения Киева и Вашингтона должны быть суверенными, а вместо этого «излучают ненависть» к России.
«Украинско-американские отношения должны быть суверенными отношениями, и это дело двух суверенных государств. Но, к нашему сожалению, достаточно изрядная часть этих отношений, она излучает такое русофобство, излучает ненависть буквально к нашей стране», - резюмировал представитель Кремля.
Ранее Песков заявил, что CША и Украина «дружат не для себя, а против России», что вызывает только сожаление.
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