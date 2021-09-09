«Русофобские». Песков охарактеризовал отношения Украины и США

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в эфире Первого канала заявил, что в Кремле внимательно следили за визитом президента Украины Владимира Зеленского в США и итогами этой поездки.

По его словам, отношения Киева и Вашингтона должны быть суверенными, а вместо этого «излучают ненависть» к России.

«Украинско-американские отношения должны быть суверенными отношениями, и это дело двух суверенных государств. Но, к нашему сожалению, достаточно изрядная часть этих отношений, она излучает такое русофобство, излучает ненависть буквально к нашей стране», - резюмировал представитель Кремля.

Ранее Песков заявил, что CША и Украина «дружат не для себя, а против России», что вызывает только сожаление.